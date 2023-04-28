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1 час назад

Жена Петросяна вступилась за Киркорова на фоне критики пластики певца

Газета.Ru

Эксперт по моде и блогер Татьяна Брухунова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выложила отрывок с выступления Филиппа Киркорова после пластической операции.

Жена Петросяна вступилась за Киркорова на фоне критики пластики певца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подписчики в комментариях раскритиковали новую внешность певца. Его сравнили с Гринчем. Фанаты также отметили, что новый облик музыканта выглядит слишком неестественным.

«Седой Гринч!»; «Он не король, а на шута больше тянет»; «Наряд — сценический образ, понятно. Но волосы, борода... Это что к чему... Ужас, зачем старика делать из себя. С этим-то он точно по улице ходит», — написали подписчики.

Киркоров начал строить новый дом после перемен в личной жизни

В ответ на это Брухунова назвала Киркорова выдающимся человеком и заверила, что потомки современных россиян будут говорить о певце «в превосходной степени».

«Вы путаете сценический образ и жизни. Ходить по улице в перьях и делать шоу — это не одно и то же», — высказалась супруга Евгения Петросяна.

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