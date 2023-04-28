Певица Света призналась в нежелании переезжать в Москву

Популярная в 90-е годы российская певица Светлана Колтунова, выступающая под псевдонимом Света, призналась, что не хочет переезжать в Москву из Ростова-на-Дону. Об этом она рассказала в интервью изданию StarHit.

Колтунова отметила, что она всегда жила в Ростове-на-Дону и в столицу ее не тянет.

«В Москве всегда останавливаюсь в гостиницах, но больше, чем на два-три дня, там не задерживаюсь», — пояснила исполнительница.

Света добавила, что в Ростове-на-Дону у нее есть большой дом, однако она желает построить еще один в Сочи.

«Всегда хотела переехать к морю, а последний год особенно показал, что нужно это сделать», — сообщила певица.