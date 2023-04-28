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Жилетку Андрея "Князя" Князева украли с выставки о "Короле и Шуте"

Жилетку Андрея «Князя» Князева, солиста группы «КняZz» и сооснователя панк-коллектива «Король и Шут», украли с выставки о «Короле и Шуте» в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Жилетку Андрея Князева украли с выставки о "Короле и Шуте"
© globallookpress.com

О том, что жилетка пропала, организаторы узнали вечером 27 апреля.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Выставка «Панк-культура. Король и Шут» открылась 2 марта 2023 года. Масштабная экспозиция рассказывает о феномене панка, его истории в России и мире через интерактивные экспонаты, архивные материалы и современные арт-инсталляции.

Ранее сообщалось, что уборщица кинотеатра украла часы за полтора миллиона у «русской Йоханссон».

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