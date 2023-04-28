Жилетку Андрея Князева украли с выставки о "Короле и Шуте"

Жилетку Андрея «Князя» Князева, солиста группы «КняZz» и сооснователя панк-коллектива «Король и Шут», украли с выставки о «Короле и Шуте» в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

О том, что жилетка пропала, организаторы узнали вечером 27 апреля.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Выставка «Панк-культура. Король и Шут» открылась 2 марта 2023 года. Масштабная экспозиция рассказывает о феномене панка, его истории в России и мире через интерактивные экспонаты, архивные материалы и современные арт-инсталляции.