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Поперечного призвали признать иностранным агентом

Общественное движение «Ветераны России» призвало признать комика Данилу Поперечного иноагентом, а также возбудить в его отношении уголовное дело. Об этом сообщает «Абзац».

Поперечного призвали признать иностранным агентом
© Соцсети

«Данила Поперечный – комик. Казалось бы, безобидный "развлекатель", но скрывает в своем творчестве что-то намного более опасное и разрушительное. Я смело заявляю: Поперечный – иностранный агент, действующий против интересов нашей великой родины», – заявил председатель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов.

Отмечается, что свой запрос активисты направили генпрокурору Игорю Краснову, а также председателю Следственного Комитета России Александру Бастрыкину.

Резяпов также добавил, что на своих выступлениях Поперечный занимался «антинациональной пропагандой».

«Сегодня наш патриотический долг и миссия – разоблачать всех этих так называемых комиков и противостоять антинациональным пропагандистским уловкам. Мы не позволим таким, как Поперечный, распространять свои лживые и гадкие слова, подрывающие нашу славу и достоинство», – добавил он.

Ранее Данила Поперечный рассказал, что столкнулся с цензурой на концерте в Ташкенте.

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