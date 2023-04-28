Поперечного призвали признать иностранным агентом
Общественное движение «Ветераны России» призвало признать комика Данилу Поперечного иноагентом, а также возбудить в его отношении уголовное дело. Об этом сообщает «Абзац».
«Данила Поперечный – комик. Казалось бы, безобидный "развлекатель", но скрывает в своем творчестве что-то намного более опасное и разрушительное. Я смело заявляю: Поперечный – иностранный агент, действующий против интересов нашей великой родины», – заявил председатель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов.
Отмечается, что свой запрос активисты направили генпрокурору Игорю Краснову, а также председателю Следственного Комитета России Александру Бастрыкину.
Резяпов также добавил, что на своих выступлениях Поперечный занимался «антинациональной пропагандой».
«Сегодня наш патриотический долг и миссия – разоблачать всех этих так называемых комиков и противостоять антинациональным пропагандистским уловкам. Мы не позволим таким, как Поперечный, распространять свои лживые и гадкие слова, подрывающие нашу славу и достоинство», – добавил он.
Ранее Данила Поперечный рассказал, что столкнулся с цензурой на концерте в Ташкенте.