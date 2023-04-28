Поперечного призвали признать иностранным агентом

«Сегодня наш патриотический долг и миссия – разоблачать всех этих так называемых комиков и противостоять антинациональным пропагандистским уловкам. Мы не позволим таким, как Поперечный, распространять свои лживые и гадкие слова, подрывающие нашу славу и достоинство», – добавил он.