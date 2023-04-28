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Новость о покупке замка Пугачевой Барецким оказалась грандиозным обманом

Объявивший себя новым владельцем замка Пугачевой шоумен Стас Барецкий, вероятнее всего, никакого отношения к нему не имеет.

Новость о покупке особняка, в котором жили Алла Пугачева и Максим Галкин* (физлицо, признанное иноагентом в РФ) владельцем похоронного бизнеса Стасом Барецкий прокомментировал журналист Илья Саглиани. Он считает, что забытый шоумен просто решил напомнить о себе, причислив себя к громкой истории.

«Стаса Барецкого забыли в нашей стране, и он решил на волне продажи замка напомнить о себе. С точки зрения языка пиара это называется дешевый хайп», — заявил Саглиани изданию «7 Дней».

Барецкий пригрозил сомневающимся в покупке им замка Пугачевой

Ранее Барецкий утверждал, что купил дом звездной четы с большой скидкой за 450 млн рублей. Сама Пугачева, по слухам, хотела выручить за особняк 1 млрд рублей. По словам Саглиани, у Барецкого едва ли найдется даже половина озвученной им суммы.

Между тем СМИ сообщали, что дворец Пугачевой и Галкина, действительно, продан. По информации журналистов, его приобрел очень состоятельный российский бизнесмен.

* - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами

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