Соседи Аллы Пугачевой прокомментировали слухи о продаже замка в деревне Грязь

Соседи певицы Аллы Пугачевой и ее мужа юмориста Максима Галкина (признан иноагентом) ответили на вопросы журналистов, знают ли они что-то о продаже особняка знаменитостей в деревне Грязь.

В Сети активно распространяются слухи, что замок звездной пары в деревне Грязь наконец-то продали. Правда, личность покупателя журналистам до сих пор не удалось установить. В связи с этим корреспондент портала Teleprogramma.pro пообщался с жителями подмосковной деревни и поинтересовался, известно ли им что-то о сделке по недвижимости Пугачевой и Галкина.

Соседи Примадонны заявили, что не знают ничего о продаже дома. Они также выразили сожаление, что семья покинула Россию.

«Нет, ни малейшего [предположения]. Конечно, очень жалко, что они уехали. Уж не знаю, чего побоялись. Безусловно, это их решение, но как можно было бросить Россию? Особенно Алле Борисовне», — заявила одна из жительниц деревни Грязь.