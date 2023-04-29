Клава Кока подарила своим родителям квартиру в Москве

Новым крупным приобретением похвасталась певица Клава Кока. Девушка сообщила, что купила для своей семьи квартиру в Москве, опубликовав в личном блоге кадры подписания договора.

Коку уже поздравила подруга Айза-Лилуна Ай, порадовавшись, что та так заботится о семье. По словам артистки, приобретение жилья было одной из главных целей в ее жизни. Теперь у всей семьи исполнительницы хита «Покинула чат» появится столичная прописка.

«Я просто не верю. ААА! У нас будет прописка», — поделилась Кока.