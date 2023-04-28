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Филипп Киркоров попал в негласный черный список Молдовы

Певец Филипп Киркоров стал одним из российских артистов, которые попали в негласный черный список Молдовы. Об этом в эфире местного телеканала заявил премьер-министр страны Дорин Речан.

Филипп Киркоров попал в негласный черный список Молдовы
© Слово и Дело

«В правительстве есть довольно длинный список официальных лиц России, которые не смогут въехать в Молдову. Я объяснил миру, почему Киркоров токсичен», — приводит слова чиновника Telegram-канал BLITZ+.

По его словам, черный список российских артистов и политиков означает, что перечисленные в нем граждане России никогда не попадут в страну. Речан заявил, что скоро весь мир узнает имена этих россиян. Сам Киркоров пока не комментировал новость.

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