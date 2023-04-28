$81.56-0.0790.20+0.06
12 минут назад

ФАН: сэкономленные на налогах деньги Блиновская потратила на Киркорова, Собчак и Лободу

Слово и Дело

Задержанная блогер Елена Блиновская никогда не скрывала свой роскошный образ жизни. Она часто хвасталась дорогими машинами, эксклюзивными вещами, а на ее дне рождении выступали звезды первой величины.

Сэкономленные на налогах деньги Блиновская потратила на Киркорова и Собчак
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В честь своего 40-летия блогерша устроила пышный праздник. На торжестве выступали Филипп Киркоров, Светлана Лобода, группа «Звери» и другие известные артисты. Вела мероприятие журналистка Ксения Собчак. Для торжества Блиновская арендовала гостиничный комплекс в Заповедной зоне Горного Алтая, пишет ФАН.

По ее собственным словам, день рождения обошелся ей в 120 миллионов рублей. Ставится понятно, куда ушли деньги, скрытые от налоговой.

Блогера Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму почти в 1 млрд рублей, а также в отмывании денег. Ее задержали 27 апреля при попытке пересечь границу России и Белоруссии.

Шоу-бизнес,Елена Блиновская,Светлана Лобода,Ксения Собчак,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий