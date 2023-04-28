Сэкономленные на налогах деньги Блиновская потратила на Киркорова и Собчак

Задержанная блогер Елена Блиновская никогда не скрывала свой роскошный образ жизни. Она часто хвасталась дорогими машинами, эксклюзивными вещами, а на ее дне рождении выступали звезды первой величины.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

В честь своего 40-летия блогерша устроила пышный праздник. На торжестве выступали Филипп Киркоров, Светлана Лобода, группа «Звери» и другие известные артисты. Вела мероприятие журналистка Ксения Собчак. Для торжества Блиновская арендовала гостиничный комплекс в Заповедной зоне Горного Алтая, пишет ФАН.

По ее собственным словам, день рождения обошелся ей в 120 миллионов рублей. Ставится понятно, куда ушли деньги, скрытые от налоговой.