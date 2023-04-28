Михалков: Пугачева и Макаревич утратили право называться российскими артистами
Режиссер и актер Никита Михалков перечислил фамилии покинувших страну людей, которые, по его мнению, с этим утратили право называться российскими артистами.
Мэтр подчеркнул: беглецы живут в мире иллюзий, надеясь, что их позовут обратно. Тогда как на самом деле о многих из них россияне уже практически забыли.
"Не тот русский, кто со страной, когда она прекрасна, здорова и богата, а тот, кто остается с ней, когда она в несчастье, в беде", - приводит слова Никиты Сергеевича "Собственный корреспондент".
Соответственно, "заукраинцы" Назаров, Филиппенко, Пугачева, Гребенщиков, признанные иноагентами Макаревич, Галкин и Смольянинов, а также ряд других предателей "навсегда утратили право называть себя российскими артистами", - считает режиссер.