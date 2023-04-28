Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева приобрела автомобиль. Об этом сообщает Super.

По данным издания, Ивлеева купила машину марки Lamborghini Urus в кредит под залог сроком на 7 лет. Отмечается, что цена суперкара варьируется от 20 до 40 млн рублей. Сумма зависит от комплектации и года выпуска транспорта.

Точная цена машины блогерши неизвестна. Отмечается, что звезда передала в залог транспортное средство. Это значит, что она не сможет пользоваться автомобилем, пока не расплатится с банком.

Ранее Ивлеева купила Ferrari Tributo стоимостью около 30 млн рублей. Ведущая похвасталась автомобилем в социальных сетях.

В апреле Ивлеева пошутила, что отправится в Санкт-Петербург искать жениха, так как там работает много красивых курьеров. На данный момент звезда не состоит в отношениях.