Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева приобрела автомобиль. Об этом сообщает Super.
По данным издания, Ивлеева купила машину марки Lamborghini Urus в кредит под залог сроком на 7 лет. Отмечается, что цена суперкара варьируется от 20 до 40 млн рублей. Сумма зависит от комплектации и года выпуска транспорта.
Точная цена машины блогерши неизвестна. Отмечается, что звезда передала в залог транспортное средство. Это значит, что она не сможет пользоваться автомобилем, пока не расплатится с банком.
Ранее Ивлеева купила Ferrari Tributo стоимостью около 30 млн рублей. Ведущая похвасталась автомобилем в социальных сетях.
В апреле Ивлеева пошутила, что отправится в Санкт-Петербург искать жениха, так как там работает много красивых курьеров. На данный момент звезда не состоит в отношениях.
Ивлеева была замужем за рэпером Элджеем. В 2021-м пара развелась. Ведущая рассказывала, что тяжело переживала расставание, так как муж ей заменял всех. На данный момент экс-супруги находятся в дружеских отношениях.