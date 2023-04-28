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Барецкий пригрозил судом сомневающимся в покупке им замка Пугачевой

Шоумен Стас Барецкий пригрозил судом людям, которые сомневаются в покупке им замка комика Максима Галкина (признан в России иноагентом) и певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь. Как сообщает «Говорит Москва», предприниматель собирается соорудить в населенном пункте «деловой похоронный центр».

«Если кто-то будет что-то говорить, мы будем судиться. Пусть пободаются. Мы будем подавать в суды, если на нас будут писать какие-то пасквили, еще что-то. Если нам будут препятствовать, мешать, будем подавать в суды. Пусть попробуют пободаться с людьми из ритуального бизнеса», — заявил он.

Он подчеркнул, что населенный пункт будет переименован, ради чего там проведут опрос местных жителей. Вход в похоронный комплекс Барецкого будет открыт для всех желающих. Сам замок Галкина* и Пугачевой он собирается перекрасить в черный цвет.

Барецкий пожаловался на бардак в замке Пугачевой

Напомним, что ранее Барецкий заявил, что купил замок знаменитой пары, заплатив за него 450 млн рублей. По его словам, сделка уже состоялась. Примадонну якобы смущала дальнейшая судьба ее бывших владений, поскольку там бизнесмен хочет разметить самый большой в Европе крематорий.

* Признан в России иностранным агентом по решению Минюста

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