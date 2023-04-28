«Если кто-то будет что-то говорить, мы будем судиться. Пусть пободаются. Мы будем подавать в суды, если на нас будут писать какие-то пасквили, еще что-то. Если нам будут препятствовать, мешать, будем подавать в суды. Пусть попробуют пободаться с людьми из ритуального бизнеса», — заявил он.