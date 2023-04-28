Стало известно об ухудшении состояния здоровья Андрея Губина

В ухудшении состояния здоровья и жизни «на грани» признался телеведущему Андрею Малахову тяжелобольной 48-летний певец Андрей Губин. Артист заявил, что ему тяжело двигаться и дышать, а также у него есть перебои в работе сердца, передает StarHit.

Сейчас Губин живет в загородном доме в Искре. Артист рассказал, что старается чаще гулять и бывать на свежем воздухе. При этом его постоянно пугают мысли о скорой смерти.

По словам музыканта, он уже потратил более 150 тысяч долларов (более 12 миллионов рублей) на лечение, но пока никто из врачей, отечественных и зарубежных, не смог ему помочь. При этом артист не теряет надежду и заявляет, что как только ему станет немного лучше, он сразу вернется на сцену.

В 2000-х медики поставили Губину левостороннюю прозопалгию — заболевание, при котором пациент постоянно ощущает боль во всем теле. Сейчас лечения от недуга нет.