$81.56-0.0790.20+0.06

Стало известно об ухудшении состояния здоровья тяжелобольного Андрея Губина

В ухудшении состояния здоровья и жизни «на грани» признался телеведущему Андрею Малахову тяжелобольной 48-летний певец Андрей Губин. Артист заявил, что ему тяжело двигаться и дышать, а также у него есть перебои в работе сердца, передает StarHit.

Стало известно об ухудшении состояния здоровья Андрея Губина
© ТАСС

Сейчас Губин живет в загородном доме в Искре. Артист рассказал, что старается чаще гулять и бывать на свежем воздухе. При этом его постоянно пугают мысли о скорой смерти.

По словам музыканта, он уже потратил более 150 тысяч долларов (более 12 миллионов рублей) на лечение, но пока никто из врачей, отечественных и зарубежных, не смог ему помочь. При этом артист не теряет надежду и заявляет, что как только ему станет немного лучше, он сразу вернется на сцену.

Андрей Губин назвал "нафталином" творчество SHAMAN

В 2000-х медики поставили Губину левостороннюю прозопалгию — заболевание, при котором пациент постоянно ощущает боль во всем теле. Сейчас лечения от недуга нет.

Ранее Андрей Губин заявил о намерении вернуться на сцену. По словам артиста, он думает об этом уже 15 лет.

7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий