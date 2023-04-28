Андрей Губин назвал "нафталином" творчество SHAMAN

"Это в наше время, в 90-е, смотрелось старомодно, а сейчас 2023 год! SHAMAN – это такой нафталин для меня, что ужасно. Там такая музыка, что уже неважно, какие у него тексты. Там в музыке нет ничего нового", - заявил артист.