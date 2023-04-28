Андрей Губин назвал "нафталином" творчество SHAMAN
Певец Андрей Губин на шоу Андрея Малахова раскритиковал творчество Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN.
"Это в наше время, в 90-е, смотрелось старомодно, а сейчас 2023 год! SHAMAN – это такой нафталин для меня, что ужасно. Там такая музыка, что уже неважно, какие у него тексты. Там в музыке нет ничего нового", - заявил артист.
По словам Губина, для успеха в творчестве стоит создавать "что-то новое и интересное". Артист признался, что сам старается не повторяться в творчестве и пытается порадовать поклонников разными песнями. Он считает ошибкой попытки артистов вернуть былую популярность при помощи аналогов прошлых хитов.
Ранее Андрей Губин заявил, что из-за проблем с сердцем боится умереть каждый день. Артист продолжает хромать, однако многие люди помогают ему побороть проблемы со здоровьем. При этом Губин продолжает принимать препараты. Из положительных изменений артист выделил уменьшение болей в спине. По словам певца, на лечение он потратил суммарно около $100 тысяч.