$81.56-0.0790.20+0.06

Андрей Губин назвал "нафталином" творчество SHAMAN

Певец Андрей Губин на шоу Андрея Малахова раскритиковал творчество Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN.

Андрей Губин назвал "нафталином" творчество SHAMAN
© Газета.ру

"Это в наше время, в 90-е, смотрелось старомодно, а сейчас 2023 год! SHAMAN – это такой нафталин для меня, что ужасно. Там такая музыка, что уже неважно, какие у него тексты. Там в музыке нет ничего нового", - заявил артист.

По словам Губина, для успеха в творчестве стоит создавать "что-то новое и интересное". Артист признался, что сам старается не повторяться в творчестве и пытается порадовать поклонников разными песнями. Он считает ошибкой попытки артистов вернуть былую популярность при помощи аналогов прошлых хитов.

Ранее Андрей Губин заявил, что из-за проблем с сердцем боится умереть каждый день. Артист продолжает хромать, однако многие люди помогают ему побороть проблемы со здоровьем. При этом Губин продолжает принимать препараты. Из положительных изменений артист выделил уменьшение болей в спине. По словам певца, на лечение он потратил суммарно около $100 тысяч.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий