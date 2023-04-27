Дана Борисова заявила, что ей надоела "цыганка-аферистка" Блинова

Телеведущая Дана Борисова поддержала возбуждение уголовного дела в отношении создательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской. Слова Борисовой приводит «Федерал-пресс».

«Я, блин, каждую копеечку экономлю, а не в Арабские Эмираты – тратить наворованные на очередную квартиру деньги», – прокомментировала телеведущая.

Борисова также назвала Блиновскую «цыганкой», вероятно, подразумевая слово «инфоцыгане» (те, кто продают информационные продукты, которые, как правило, не имеют практической ценности. — прим.«Газета.Ru»), и «аферисткой».

«Как же эти цыгане-аферистки надоели!» — добавила Борисова.

Телеведущая ранее неоднократно критиковала бизнес Блиновской. В частности, в марте 2023 года Борисова, комментируя дело против блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчик, и ее мужа, выразила надежду, что бы правоохранительные органы следом «пришли» за Блиновской и блогером Оксаной Самойловой.