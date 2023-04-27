Дана Борисова заявила, что ей надоела "цыганка-аферистка" Блинова
Телеведущая Дана Борисова поддержала возбуждение уголовного дела в отношении создательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской. Слова Борисовой приводит «Федерал-пресс».
«Я, блин, каждую копеечку экономлю, а не в Арабские Эмираты – тратить наворованные на очередную квартиру деньги», – прокомментировала телеведущая.
Борисова также назвала Блиновскую «цыганкой», вероятно, подразумевая слово «инфоцыгане» (те, кто продают информационные продукты, которые, как правило, не имеют практической ценности. — прим.«Газета.Ru»), и «аферисткой».
«Как же эти цыгане-аферистки надоели!» — добавила Борисова.
Телеведущая ранее неоднократно критиковала бизнес Блиновской. В частности, в марте 2023 года Борисова, комментируя дело против блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчик, и ее мужа, выразила надежду, что бы правоохранительные органы следом «пришли» за Блиновской и блогером Оксаной Самойловой.
27 апреля 2023 года СК возбудил уголовное дело против Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов. Уточнялось, что блогер не уплатила 918 млн рублей за период 2019—2021 года.