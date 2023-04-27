Звезда «Чудаков» сдался полиции после нападения на брата

«Только что вышел из здания суда с адвокатами. Все прошло хорошо, обвинения моего брата лживые, его будут судить за клевету и выгонят из моего дома скорее раньше, чем позже. Я потерял самообладание, потому что прочел у него в телефоне, что он хочет признать меня недееспособным», — написал 43-летний шоумен в соцсетях.