Кудрявцева отреагировала на задержание Блиновской

На задержание блогера и бизнесвумен Елены Блиновской отреагировала в своем Telegram-канале телеведущая Лера Кудрявцева. Она сообщила, что сочувствует предпринимательнице, обвиняемой в неуплате налогов.

«Почти миллиард неуплаты налогов. Ничего себе. Может, я не ту профессию выбрала?» — прокомментировала ситуацию ведущая.

При этом она подчеркнула, что не завидует Блиновской, и отметила, что бизнесвумен «серьезно попала».

В четверг, 27 апреля, Блиновскую задержали при попытке выехать из России. В отношении создательницы известного «Марафона желаний» возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. В подмосковном особняке бизнесвумен прошли обыски.