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Лера Кудрявцева отреагировала на задержание Елены Блиновской

На задержание блогера и бизнесвумен Елены Блиновской отреагировала в своем Telegram-канале телеведущая Лера Кудрявцева. Она сообщила, что сочувствует предпринимательнице, обвиняемой в неуплате налогов.

Кудрявцева отреагировала на задержание Блиновской
© ТАСС

«Почти миллиард неуплаты налогов. Ничего себе. Может, я не ту профессию выбрала?» — прокомментировала ситуацию ведущая.

При этом она подчеркнула, что не завидует Блиновской, и отметила, что бизнесвумен «серьезно попала».

В четверг, 27 апреля, Блиновскую задержали при попытке выехать из России. В отношении создательницы известного «Марафона желаний» возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. В подмосковном особняке бизнесвумен прошли обыски.

Позднее стало известно, что кто-то заранее предупредил предпринимательницу, из-за чего она попыталась уехать из страны. На допросе Блиновская полностью признала свою вину в попытке скрыться от следствия в другой стране и раскаялась в содеянном.

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