Шакира предстанет перед судом Испании по делу о налоговых преступлениях

Колумбийская поп-певица Шакира предстанет 20 ноября перед судом Барселоны по делу о неуплате налогов. Об этом пишет газета El Mundo со ссылкой на источники.

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По информации издания, исполнительницу обвиняют в четырех преступлениях против налоговых органов Испании. Согласно версии обвинения, она не предоставила декларации о подоходном налоге и налоге на богатство за 2012, 2013 и 2014 годы. Отмечается, что Шакира также выводила денежные средства, подлежавшие налогообложению в Испании, на счета в офшорах.

Сообщается, что по данному делу запланировано 12 заседаний. В рамках слушаний будут даны показания сотней свидетелей.