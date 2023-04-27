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18 минут назад

Более тысячи личных вещей музыканта Фредди Меркьюри продадут на аукционе

Чемпионат.com

Мэри Остин — близкая подруга лидера культовой группы Queen Фредди Меркьюри, выставит на аукцион Sotheby’s 1,5 тыс личных вещей музыканта. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Более тысячи личных вещей музыканта Фредди Меркьюри продадут на аукционе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Среди предметов, которые будут продаваться на аукционе — различные сценические костюмы, салфетки, серебряная гребёнка для усов, телефон, мебель и другие личные и уникальные вещи музыканта.

Вот уже много лет я имею счастье и привилегию жить в окружении всех тех замечательных вещей, которые искал и так любил Фредди. Но прошли годы, и пришло время принять трудное решение закрыть эту особенную главу в моей жизни.

Мэри Остин отметила, что особенно ценные вещи, которые ей лично подарил Фредди, она оставит себе. Ещё в её коллекции останутся совместные фотографии с другом и фронтменом группы Queen.

Шоу-бизнес,Мэри Остин,
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