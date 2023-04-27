Более тысячи личных вещей музыканта Фредди Меркьюри продадут на аукционе

Мэри Остин — близкая подруга лидера культовой группы Queen Фредди Меркьюри, выставит на аукцион Sotheby’s 1,5 тыс личных вещей музыканта. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Среди предметов, которые будут продаваться на аукционе — различные сценические костюмы, салфетки, серебряная гребёнка для усов, телефон, мебель и другие личные и уникальные вещи музыканта.

Вот уже много лет я имею счастье и привилегию жить в окружении всех тех замечательных вещей, которые искал и так любил Фредди. Но прошли годы, и пришло время принять трудное решение закрыть эту особенную главу в моей жизни.