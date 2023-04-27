Определена стоимость дома Блиновской

Дома блогера и создательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской, который попал на видео при обыске, можно оценить в 300-500 миллионов рублей. Стоимость недвижимости определила эксперт по недвижимости Елена Мищенко, передают «Известия».

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Мищенко добавила, что точная стоимость объекта зависит от размера участка, площади коттеджа и его внутреннего устройства. Эксперт также отметила, что быстро продать такой дом без скидки не получится — из-за отъезда из России части покупателей дорогой недвижимости спрос на подобное жилье значительно снизился.

«Если появится необходимость продать данный особняк, средний срок реализации объекта составит от полугода до года. Для быстрой продажи за два-три месяца потребуется предоставить дисконт в размере 40–50 процентов», — рассказала Мищенко.