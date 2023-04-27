Украинская группа "Антитела" объявила о планах провести концерт в Крыму

Украинская поп-рок-группа «Антитела» в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) анонсировала концерт в Крыму, заявив о старте продаж билетов. Коллектив планирует выступить на полуострове 23 августа 2024 года. Артисты выразили уверенность, что в указанную дату смогут собраться на стадионе «Авангард» в «украинской Ялте» и «украсить все южное побережье Крыма <...> современной украинской музыкой».

«Мы обязательно все приедем туда с близкими, детьми и друзьями», — написали представители коллектива в посте.

В феврале 2022 года участники группы рассказали о вступлении в территориальную оборону ВСУ. Впоследствии «Антитела» сообщали в соцсетях о выступлениях с концертами в Европе, включая Великобританию, Чехию, Германию, Польшу и Францию.