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Барецкий пожаловался на бардак в замке Пугачевой

Режиссер, шоумен, экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий остался недоволен беспорядком в замке певицы Аллы Пугачевой, который он купил 26 апреля. Об этом сообщил сам Барецкий.

«Когда я увидел не заправленную постель, я немного был шокирован. А вообще, Алла Пугачева сейчас собирает вещи и сдирает даже плитку со стен», — рассказал Барецкий Пятому Каналу.

Шоумен заявил, что доволен покупкой, хоть замок и напоминает бункерное помещение.

«Теперь в замке идеальные условия для обустройства крематория и морга», — сказал Барецкий.

Стас Барецкий купил замок Галкина* и Пугачёвой в Подмосковье за 450 млн рублей

Ранее Барецкий заявил, что купил замок Пугачевой и ее мужа Максима Галкина, (признан иноагентом в РФ) передает «Национальная служба новостей». Шоумен рассказал, что хочет сделать из помещения морг и крематорий. По его словам, замок был куплен за 450 миллионов рублей.

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