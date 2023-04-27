Барецкий пожаловался на бардак в замке Пугачевой
Режиссер, шоумен, экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий остался недоволен беспорядком в замке певицы Аллы Пугачевой, который он купил 26 апреля. Об этом сообщил сам Барецкий.
«Когда я увидел не заправленную постель, я немного был шокирован. А вообще, Алла Пугачева сейчас собирает вещи и сдирает даже плитку со стен», — рассказал Барецкий Пятому Каналу.
Шоумен заявил, что доволен покупкой, хоть замок и напоминает бункерное помещение.
«Теперь в замке идеальные условия для обустройства крематория и морга», — сказал Барецкий.
Ранее Барецкий заявил, что купил замок Пугачевой и ее мужа Максима Галкина, (признан иноагентом в РФ) передает «Национальная служба новостей». Шоумен рассказал, что хочет сделать из помещения морг и крематорий. По его словам, замок был куплен за 450 миллионов рублей.