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Блогер Митрошина выплатила долг в 120 млн рублей

Блогер Александра Митрошина, которая подозревается в уклонении от уплаты налогов на 120 миллионов рублей, погасила задолженность, передает «Комсомольская правда».

21 марта СМИ сообщили, что Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной из-за уклонения от уплаты налогов в размере 120 млн рублей.

По данным следствия, с октября 2020 года по май 2022 года Митрошина применяла упрощенную систему налогообложения, тогда как сама являлась индивидуальным предпринимателем. После того, как размер ее дохода на курсах превысил допустимый лимит, блогер отказалась от перехода на общую систему налогообложения. Она использовала для получения средств подконтрольные счета других предпринимателей.

В итоге Митрошина уклонилась от уплаты налогов. Следователями и сотрудниками полиции были проведены обыски по месту регистрации блогера и ее сообщников.

Кто такая Митрошина и чем она прославилась

Число подписчиков Митрошиной в социальных сетях составляет более 4 млн человек.

Блогер продает курсы личностного роста, рассказывает, как эффективно продавать свои товары и услуги в соцсетях и создавать мощную онлайн-бизнес-структуру.

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