Адвокат Митрошиной опровергла информацию о погашении долга перед налоговой
Сообщение о выплате блогером 120 миллионов рублей не соответствует действительности.
Уголовное дело о неуплате налогов в отношении блогера находится на стадии следствия. Об этом РБК сообщила её адвокат Алиса Волхова.
21 марта против блогера Александры Митрошиной было возбуждено уголовное дело об уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, в период с октября 2020-го по май 2022 года Митрошина, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощённую систему налогообложения. После того, как сумма её заработка превысила допустимый лимит, она решила не переходить на общую систему налогообложения и не платить НДС и НДФЛ.