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Адвокат Митрошиной опровергла информацию о погашении долга перед налоговой

Сообщение о выплате блогером 120 миллионов рублей не соответствует действительности.

Уголовное дело о неуплате налогов в отношении блогера находится на стадии следствия. Об этом РБК сообщила её адвокат Алиса Волхова.

Кто такая Митрошина и чем она прославилась

21 марта против блогера Александры Митрошиной было возбуждено уголовное дело об уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, в период с октября 2020-го по май 2022 года Митрошина, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощённую систему налогообложения. После того, как сумма её заработка превысила допустимый лимит, она решила не переходить на общую систему налогообложения и не платить НДС и НДФЛ.

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