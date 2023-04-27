21 марта против блогера Александры Митрошиной было возбуждено уголовное дело об уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, в период с октября 2020-го по май 2022 года Митрошина, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощённую систему налогообложения. После того, как сумма её заработка превысила допустимый лимит, она решила не переходить на общую систему налогообложения и не платить НДС и НДФЛ.