Бузова призналась, что иногда хочет вернуться к бывшему

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Певица Ольга Бузова призналась, что вспоминает о бывшем возлюбленном, когда слушает свою новую песню «Верни». Об этом артистка рассказала на презентации трека, ее слова приводит Super.
«Это особенная для меня песня. Каждый раз, когда я ее слышу, хочу вернуться к бывшему. Точнее, я хочу вернуться в состояние, когда я была счастлива. Зачастую мы думаем, что хотим вернуть человека, а на деле просто скучаем по состоянию любви и гармонии», — добавила Бузова.
На закрытом показе телеведущая появилась с актером Стасом Бондаренко, который снялся в клипе на песню «Верни». В видео он сыграл возлюбленного Бузовой. На вопросы журналистов о том, есть ли между ними что-то большее в жизни, Бузова ответила отрицательно. Известно, что Бондаренко женат.
«Отношения с женатыми для меня — табу. Рабочие встречи, съемки — безусловно. Мы актеры, но когда мы изображали любовь на экране, то не играли, а проживали ее. Я безумно счастлива, что он оказался рядом со мной, такой талантливый, красивый и потрясающий», — пояснила Бузова.