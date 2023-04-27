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Ольга Бузова призналась, что иногда хочет вернуться к бывшему

Buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бузова призналась, что иногда хочет вернуться к бывшему
©  Газета.Ru

Певица Ольга Бузова призналась, что вспоминает о бывшем возлюбленном, когда слушает свою новую песню «Верни». Об этом артистка рассказала на презентации трека, ее слова приводит Super.

«Это особенная для меня песня. Каждый раз, когда я ее слышу, хочу вернуться к бывшему. Точнее, я хочу вернуться в состояние, когда я была счастлива. Зачастую мы думаем, что хотим вернуть человека, а на деле просто скучаем по состоянию любви и гармонии», — добавила Бузова.

На закрытом показе телеведущая появилась с актером Стасом Бондаренко, который снялся в клипе на песню «Верни». В видео он сыграл возлюбленного Бузовой. На вопросы журналистов о том, есть ли между ними что-то большее в жизни, Бузова ответила отрицательно. Известно, что Бондаренко женат.

«Отношения с женатыми для меня — табу. Рабочие встречи, съемки — безусловно. Мы актеры, но когда мы изображали любовь на экране, то не играли, а проживали ее. Я безумно счастлива, что он оказался рядом со мной, такой талантливый, красивый и потрясающий», — пояснила Бузова.

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