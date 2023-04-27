Бузова призналась, что иногда хочет вернуться к бывшему

«Это особенная для меня песня. Каждый раз, когда я ее слышу, хочу вернуться к бывшему. Точнее, я хочу вернуться в состояние, когда я была счастлива. Зачастую мы думаем, что хотим вернуть человека, а на деле просто скучаем по состоянию любви и гармонии», — добавила Бузова.