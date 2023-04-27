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Стало известно о состоянии госпитализированной звезды 90-х Наталии Власовой

О состоянии госпитализированной звезды 90-х, исполнительницы хита «Я у твоих ног» Наталии Власовой стало известно Teleprogramma.pro. Менеджер артистки Андрей Карпов сообщил, что состояние певицы улучшилось.

Стало известно о состоянии певицы Наталии Власовой
© globallookpress.com

Карпов также отметил, что стоит вопрос об отключении Власовой от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

О госпитализации певицы стало известно в понедельник, 24 апреля. Тогда Власова потеряла сознание во время выступления на корпоративе в Москве. Позднее звезду подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозную кому с диагнозом ишемия. Власовой потребовалось оперативное вмешательство, во время которого у нее отказали почки.

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