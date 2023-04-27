Стало известно о состоянии певицы Наталии Власовой

О госпитализации певицы стало известно в понедельник, 24 апреля. Тогда Власова потеряла сознание во время выступления на корпоративе в Москве. Позднее звезду подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозную кому с диагнозом ишемия. Власовой потребовалось оперативное вмешательство, во время которого у нее отказали почки.