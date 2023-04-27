Стала известна стоимость костюмов Киркорова

По его словам, стоимость 27 концертных костюмов российского эстрадного певца Филиппа Киркорова для юбилейного шоу составляет около миллиона евро.

«Костюмов для шоу двадцать семь. Если все сложить, примерно получится миллион евро. Одна туника для песни «Романы» стоит €80 тыс.», — уточнил Ануфриенко.

Ранее Киркоров объяснил, почему спел в Казахстане в прозрачных колготках. По его словам, инцидент произошел случайно из-за танцоров, которые стащили с него брюки вместе с шортами, в которых артист должен был остаться.