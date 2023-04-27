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31 минуту назад

Стала известна стоимость костюмов Киркорова

Газета.Ruиещё 1

Стилист певца Филиппа Киркорова Максим Ануфриенко в интервью ведущей Youtube-шоу «Алена, блин!» Алене Жигаловой раскрыл стоимость концертных костюмов Филиппа Киркорова.

По его словам, стоимость 27 концертных костюмов российского эстрадного певца Филиппа Киркорова для юбилейного шоу составляет около миллиона евро.

«Костюмов для шоу двадцать семь. Если все сложить, примерно получится миллион евро. Одна туника для песни «Романы» стоит €80 тыс.», — уточнил Ануфриенко.

Киркоров объяснил появление в колготках на сцене в Казахстане

Ранее Киркоров объяснил, почему спел в Казахстане в прозрачных колготках. По его словам, инцидент произошел случайно из-за танцоров, которые стащили с него брюки вместе с шортами, в которых артист должен был остаться.

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