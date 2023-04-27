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Эдгард Запашный раскрыл подробности отношений с братом

Подробности отношений с братом Аскольдом раскрыл «Мосленте» директор Большого Московского цирка, известный дрессировщик Эдгард Запашный. Аскольд Запашный — художественный руководитель Большого Московского цирка.

Эдгард Запашный раскрыл подробности отношений с братом
© globallookpress.com

Дрессировщик назвал отношения с братом доверительными и отметил, что у них никогда не было неразрешимых конфликтов.

«Когда мне предложили пост директора цирка, я сразу решил, что пост худрука предложу Аскольду. О своем решении я еще ни разу не пожалел. Все вопросы мы решаем сообща», — рассказал Запашный.

Эдгард отметил, что Аскольд тяготеет к масштабным постановкам, которые не всегда возможны с финансово точки зрения. Однако они с братом всегда приходят к совместным решениям после дискуссии, подчеркнул собеседник «Мосленты».

Ранее Запашный рассказал о нападении тигра на репетиции. Дрессировщик показал н видео глубокие царапины на лице, из которых сочилась кровь, отметив, что в случившемся полностью виноват только он.

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