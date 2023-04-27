Запланированный на майские праздники гастрольный тур певицы Кристины Орбакайте в Германии отменили. Как сообщает «МК», ранее он стал причиной скандала.

Сейчас Орбакайте большую часть времени проводит в США вместе со своим супругом Михаилом Земцевым и дочерью Клавдией. В России она бывает лишь ради съемок и концертов. Кроме того, артистка регулярно дает гастроли в других странах.

В частности, в Германии Орбакайте собиралась дать не менее восьми концертов за майские праздники. Первое выступление должно было состояться 29 апреля, а последний концерт — 9 мая. Однако решение певицы выступить перед немцами в День Победы вызвало негативную реакцию у россиян — некоторые из них сочли такой поступок непатриотичным.