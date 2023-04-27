Егор Крид резко ответил на слухи о своей помолвке

«Я уже не могу стать молодым отцом. Мне кажется, я в каждый момент был к этому готов, просто сложно найти маму, в которой ты будешь уверен. Пока что каждые отношения заканчиваются мыслью: "Спасибо, что не от нее"», — высказался артист.