Киркоров начал строить новый дом после перемен в личной жизни

Этот год богат у короля поп-эстрады на перемены: исполнитель перенес несколько пластических операций, вступил в новые отношения и начал строительство дома.

Как признается артист, он решил обзавестись новым особняком после начала любовных отношений. Личность дамы, покорившей его сердце, исполнитель держит в тайне.

В собственности Филиппа есть дом в элитном районе, в котором он проживает вместе с двумя детьми.

Артист не стал раскрывать место расположения нового жилища. По словам Киркорова, внутренний дизайн дома будет в стиле минимализм.