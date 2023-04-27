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Филипп Киркоров начал строить новый дом после перемен в личной жизни

Этот год богат у короля поп-эстрады на перемены: исполнитель перенес несколько пластических операций, вступил в новые отношения и начал строительство дома.

Киркоров начал строить новый дом после перемен в личной жизни
© ТАСС

Как признается артист, он решил обзавестись новым особняком после начала любовных отношений. Личность дамы, покорившей его сердце, исполнитель держит в тайне.

В собственности Филиппа есть дом в элитном районе, в котором он проживает вместе с двумя детьми.

Артист не стал раскрывать место расположения нового жилища. По словам Киркорова, внутренний дизайн дома будет в стиле минимализм.

«Это будет не дворец. Я устаю от этого золота и блесток на сцене», - рассказал певец в шоу «Алена, блин!».

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