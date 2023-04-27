$81.63+0.0890.14+0.11

Названа стоимость концертных костюмов Киркорова

Стилист певца Филиппа Киркорова, Максим Ануфриенко назвал стоимость концертных костюмов исполнителя, в которых он выступал на своем юбилейном шоу. В интервью для YouTube-программы «Алена, блин!» мужчина признался, что общая сумма за наряды знаменитого артиста составила около миллиона евро.

Названа стоимость концертных костюмов Киркорова
© Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

«Костюмов для шоу 27. Если все сложить, примерно получится миллион евро. Одна туника для песни "Романы" стоит 80 тысяч евро. Это от-кутюр, сделана специально для Филиппа», — объяснил Ануфриенко.

Филипп Киркоров известен своим многолетним творчеством, а также любовью к эпатажным нарядам и аксессуарам. Артист постоянно находится в центре внимания поклонников и хейтеров. Недавно певец кардинально сменил имидж, что послужило причиной множества слухов о здоровье Киркорова.

Так, 24 апреля певец объяснил свое появление в колготках на сцене во время концерта в Казахстане. По его словам, он сильно похудел, из-за чего во время выступления в Алма-Ате танцоры балета стащили с него лишний предмет гардероба. Случившееся, по словам Киркорова, удивило его самого. Он также подчеркнул, что все его «провокации» произошли исключительно по случайному стечению обстоятельств.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий