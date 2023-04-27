Названа стоимость концертных костюмов Киркорова

Стилист певца Филиппа Киркорова , Максим Ануфриенко назвал стоимость концертных костюмов исполнителя, в которых он выступал на своем юбилейном шоу. В интервью для YouTube-программы «Алена, блин!» мужчина признался, что общая сумма за наряды знаменитого артиста составила около миллиона евро.

Филипп Киркоров известен своим многолетним творчеством, а также любовью к эпатажным нарядам и аксессуарам. Артист постоянно находится в центре внимания поклонников и хейтеров. Недавно певец кардинально сменил имидж, что послужило причиной множества слухов о здоровье Киркорова.

Так, 24 апреля певец объяснил свое появление в колготках на сцене во время концерта в Казахстане. По его словам, он сильно похудел, из-за чего во время выступления в Алма-Ате танцоры балета стащили с него лишний предмет гардероба. Случившееся, по словам Киркорова, удивило его самого. Он также подчеркнул, что все его «провокации» произошли исключительно по случайному стечению обстоятельств.