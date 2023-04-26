Концерт Алики Смеховой в Москве внезапно отменили

"Только что отменили мой концерт! Менее чем за 24 часа. Просто владельцы так решили. И все. Деньги за купленные билеты вернут. Со своей стороны прошу обратить внимание коллег и зрителей, что данное место явно не дорожит своей репутацией", - пожаловалась Смехова.