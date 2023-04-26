Концерт Алики Смеховой в Москве внезапно отменили

Алика Смехова пожаловалась на организаторов, которые внезапно отменили ее концерт в Москве
Актриса Алика Смехова рассказала, как организаторы ее концерта в Москве внезапно отменили мероприятие за день до назначенной даты. Об этом сообщает The Voice.
"Только что отменили мой концерт! Менее чем за 24 часа. Просто владельцы так решили. И все. Деньги за купленные билеты вернут. Со своей стороны прошу обратить внимание коллег и зрителей, что данное место явно не дорожит своей репутацией", - пожаловалась Смехова.
Она считает, что столичный клуб повел себя крайне недобросовестно, не выполнив своих обязательств. Артистка извинилась перед зрителями и пообещала провести концерт на другой площадке. В программе мероприятия были заявлены стихи и песни в исполнении Смеховой.
Ранее Алика Смехова показала своего повзрослевшего сына.