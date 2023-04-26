Дмитрий Нагиев пожаловался на артистов, которые «остались в прошлом»

«Я вижу много артистов и режиссеров, которые по своей подаче, по восприятию жизни остались в прошлом. Я стараюсь быть актуальным. Не всегда это удается, но я отдаю себе отчет в том, что нужно быть современным в своем мироощущении», — высказался Нагиев.