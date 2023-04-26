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17-летний Ваня Дмитриенко попал в рейтинг журнала Forbes

17-летний российский поп-исполнитель Ваня Дмитриенко попал в лонг-лист рейтинга «30 до 30» по версии журнала Forbes. Об этом сообщается на сайте издания.

17-летний Ваня Дмитриенко попал в рейтинг журнала Forbes
© Газета.Ru

В рейтинг попадают деятели культуры, искусства, моды, спорта, науки, бизнеса, которые к 30 годам смогли стали известными и получить признание в профессиональном сообществе. Автор хита «Венера-Юпитер» получил номинацию в разделе «Музыка» и стал самым молодым участником в этой категории.

Также в категории представлены хип-хоп-исполнительница Ася Ализаде, битмейкер DVRST, певица Мари Краймбрери, рэперша INSTASAMKA, рэпер MACAN, рэпер КУОК, битмейкер Aarne, рок-музыкант Глеб Викторов («Три дня дождя»), поп-исполнитель JONY.

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