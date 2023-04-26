Сын Айзы получил серьезную травму

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о травме младшего сына Элвиса.

Сын Айзы упал, вследствие чего повредил ногу. Блогерша показала конечность мальчика, которая покрыта ссадинами и синяками. Больше всего пострадал палец Элвиса. По словам Айзы, на нем отсутствует «кусок мяса». Бизнесвумен не поделилась подробностями происшествия.

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«Тяжелая была ночь. При каждом движении Элвис хныкал во сне, а в 3:30 проснулся окончательно и не спит до сих пор…» — пожаловалась Айза.

Младший сын Айзы Элвис родился в союзе блогерши с бизнесменом Дмитрием Анохиным. В 2020 году супруги развелись. Еще до развода предприниматель и блогерша спорили из-за общего бизнеса — салона красоты.