У 63-летнего российского шоумена, телеведущего и музыканта Дмитрия Диброва жилищная катастрофа - в семейном гнездышке артиста обвалился балкон. Об этом рассказала четвертая супруга Дмитрия Полина, опубликовав в соцсети россыпь доказующих незадачу видео.

По словам девушки, всё было хорошо, но потом вдруг "на голову посыпались камни". Полина вызвала экспертов, которые заверили, что пока не случилось беды, балкон нужно отломать окончательно.

"Он долго был в аварийном состоянии. Падение неизбежно!", - отметила Полина, уточняя, что терпеть не может стройку.

Ранее стало известно, что Дмитрий Дибров не будет вести шоу "Кто хочет стать миллионером?". Его заменит молодая артистка Юлианна Караулова, она оказалась комментировать ситуацию.