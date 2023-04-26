Блогерша не стала обвинять Баскова в домогательствах за поцелуй ее груди

Блогерша Вита Чиковани не стала обвинять в домогательствах певца Николая Баскова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам Чиковани, ей все понравилось, к артисту она относится хорошо и уже написала песню о необычной встрече. Представители Баскова в разговоре с представителями канала объяснили инцидент тем, что у певца «просто весна».

25 апреля в сеть попало видео, снятое на дне рождения подруги Чиковани. На кадрах видно, как Басков стоит с микрофоном на вечеринке или другом мероприятии. В определенный момент музыкант прерывается, чтобы поцеловать грудь девушки в вечернем платье, которая стояла неподалеку.