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Представители Баскова об инциденте с поцелуем сосков: просто весна

Блогерша Вита Чиковани не стала обвинять в домогательствах певца Николая Баскова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Блогерша не стала обвинять Баскова в домогательствах за поцелуй ее груди
© РИА Новости

По словам Чиковани, ей все понравилось, к артисту она относится хорошо и уже написала песню о необычной встрече. Представители Баскова в разговоре с представителями канала объяснили инцидент тем, что у певца «просто весна».

25 апреля в сеть попало видео, снятое на дне рождения подруги Чиковани. На кадрах видно, как Басков стоит с микрофоном на вечеринке или другом мероприятии. В определенный момент музыкант прерывается, чтобы поцеловать грудь девушки в вечернем платье, которая стояла неподалеку.

2 апреля во время концерта во Дворце спорта в Красноярске фанатка Филиппа Киркорова в футболке с портретом артиста подарила ему цветы и поцеловала его в щеку. Женщина стала позировать для фото и положила руку Киркорова себе на плечо, а певец переместил ее на грудь женщины. Посетительница, как можно заключить из видео, не протестовала и радостно закричала.

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