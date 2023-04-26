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Рэпер Scally Milano пообещал помочь задержанным на его концерте подросткам

Российский хип-хоп-исполнитель Scally Milano (настоящее имя — Даниил Слонов) пообещал оказать помощь пятерым подросткам, которые были задержаны после его концерта в Санкт-Петербурге в нетрезвом виде. Об этом он сообщил в разговоре с Telegram-каналом Shot.

Рэпер Scally Milano пообещал помочь задержанным на его концерте подросткам
© Соцсети

Рэпер заявил, что окажет молодым людям и психологическую, и иную поддержку, а также подтвердил, что его выступление, запланированное на 28 апреля в Москве, отменено.

Ранее стало известно, что музыкант покинул Россию после сорванного концерта в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что рэпер улетел в Дубай после того, как с его выступления в Петербурге полиция увезла в участок пятерых пьяных подростков, а также возбудила уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий».

24 апреля депутат Государственной Думы Михаил Романов направил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину депутатский запрос с просьбой взять на личный контроль проверку многочисленных нарушений, которые, по данным свидетелей, имели место на концерте артиста в концертном зале «Гигант-Холл» 22 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге.

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