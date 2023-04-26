Рэпер Scally Milano пообещал помочь задержанным на его концерте подросткам

Российский хип-хоп-исполнитель Scally Milano (настоящее имя — Даниил Слонов) пообещал оказать помощь пятерым подросткам, которые были задержаны после его концерта в Санкт-Петербурге в нетрезвом виде. Об этом он сообщил в разговоре с Telegram-каналом Shot.

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Рэпер заявил, что окажет молодым людям и психологическую, и иную поддержку, а также подтвердил, что его выступление, запланированное на 28 апреля в Москве, отменено.

Ранее стало известно, что музыкант покинул Россию после сорванного концерта в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что рэпер улетел в Дубай после того, как с его выступления в Петербурге полиция увезла в участок пятерых пьяных подростков, а также возбудила уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий».