$81.55+0.2890.03+0.57

Дочь Стаса Ярушина столкнулась с травлей из-за славы отца

Актер и музыкант Стас Ярушин сообщил в интервью с певицей Натальей Подольской, что его дети часто сталкиваются с буллингом в школе.

Дочь Стаса Ярушина столкнулась с травлей из-за славы отца
©  Газета.Ru

Ярушин признался, что одноклассники травят его дочь из-за популярности звездного отца. Актер советовал спокойно относиться к подобным словам, не вступать в конфликт и просто «кивать головой». Артист уточнил, что у его детей «нет понтов» из-за медийности отца.

Ярушин уверен, что негативное представление о нем и его семье идет не от детей, а от их родителей. По мнению артиста, малыши слушают разговоры родителей и перенимают их мнение.

«Это все идет где-то от родителей. Надо фильтровать, что мы говорим там. А сейчас социум какой? Wi-Fi все разнесет», — заключил актер.

Ярушин отметил, что сын Ярослав тоже подвергается травле со стороны сверстников, но из-за внешнего вида. Мальчика называют «очкариком» и бьют. Актер добавил, что в данный вопрос не вмешивается.

«Но, если я сейчас пойду за него вступаться – это что? У меня сын тютя будет? Это вся жизнь такая история. Нужно вырывать свое место и ставить себя грамотно <…> Это нормальные детские разборки. Я сказал: «всеки, разочек всеки, но не в лицо. Тебя ударили? Ответь. Первым не бей», — поделился артист.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий