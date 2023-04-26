Дочь Стаса Ярушина столкнулась с травлей из-за славы отца

Актер и музыкант Стас Ярушин сообщил в интервью с певицей Натальей Подольской, что его дети часто сталкиваются с буллингом в школе.

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Ярушин признался, что одноклассники травят его дочь из-за популярности звездного отца. Актер советовал спокойно относиться к подобным словам, не вступать в конфликт и просто «кивать головой». Артист уточнил, что у его детей «нет понтов» из-за медийности отца.

Ярушин уверен, что негативное представление о нем и его семье идет не от детей, а от их родителей. По мнению артиста, малыши слушают разговоры родителей и перенимают их мнение.

«Это все идет где-то от родителей. Надо фильтровать, что мы говорим там. А сейчас социум какой? Wi-Fi все разнесет», — заключил актер.

Ярушин отметил, что сын Ярослав тоже подвергается травле со стороны сверстников, но из-за внешнего вида. Мальчика называют «очкариком» и бьют. Актер добавил, что в данный вопрос не вмешивается.