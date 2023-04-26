Нагиев признался, что считает себя плохим отцом и дедом

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев в беседе с Men Today признался, что не считает себя хорошим отцом и дедом.
«Я был неважнецким отцом, а как дед — вообще... Мне просто важно, чтобы дети росли. Я, конечно, очень хочу давать советы и искренние назидания, но знаю, что ни одной минуты жизни этого человека я прожить не могу», — поделился шоумен.
По словам Нагиева, дети — это «абсолютно свободные души и люди», которые не обязаны его слушать.
Актер рассказал, что в последнее время стал ближе к сыну в силу возраста. Нагиев отметил, что дает наследнику советы относительно актерской профессии, а также у родственников есть общие увлечения.
«Он может честно ответить мне на вопрос про мою последнюю работу, что еще не всего Бунюэля посмотрел, а уж до этого тем более руки не дошли. Мы говорим уже на одном языке», — говорит Нагиев.