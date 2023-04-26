В Белгороде отменили концерт Григория Лепса
Концерт Григория Лепса в Белгороде, запланированный на 29 апреля, отменили. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на социальные сети «Белгород Арены» — площадки, где должен был выступить Лепс.
Причину отмены шоу за несколько дней до запланированной даты организаторы не объясняют.
При этом об окончательной отмене концерта речи пока не идет, и, по словам организаторов, «скорее всего», Лепс выступит в Белгороде 29 ноября.
Ранее Лепс назвал сумму, которую он получает за выступление на корпоративе.
«Недорого! 10 млн рублей — и я у вас. Копите, копите. Собирайте с миру по нитке. Водки выпью и устрою вам праздник», — заявил артист.
Лепс рассказал, что готов выступать и на днях рождения, и на свадьбах.