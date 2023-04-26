В Белгороде отменили концерт Григория Лепса

Концерт Григория Лепса в Белгороде, запланированный на 29 апреля, отменили. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на социальные сети «Белгород Арены» — площадки, где должен был выступить Лепс.

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Причину отмены шоу за несколько дней до запланированной даты организаторы не объясняют.

При этом об окончательной отмене концерта речи пока не идет, и, по словам организаторов, «скорее всего», Лепс выступит в Белгороде 29 ноября.

Ранее Лепс назвал сумму, которую он получает за выступление на корпоративе.

«Недорого! 10 млн рублей — и я у вас. Копите, копите. Собирайте с миру по нитке. Водки выпью и устрою вам праздник», — заявил артист.