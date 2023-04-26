Популярная юмористка высмеяла заголовки российской газеты

«Расскажи, прокладочка, где была. Я думаю, знаете, там типа: "Расскажи-ка милая, как плыла". Знаете, как будто в реке выловили, такое что-то (...)», — высмеяла Щербакова заголовок «СПИД-Инфо». Комментируя название статьи «Сюткин — зоофил?», она также в шутку пожаловалась на то, что в среде юмористов «нет ничего интересного» в отличие от музыкантов. «А у вас там, блин, жизнь кипит!» — поиронизировала она, обращаясь к Костюшкину.