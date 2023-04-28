Любовный гороскоп на 29 апреля 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ Если вторая половинка захочет хлеба и зрелищ, не пытайтесь ее и накормить, и удивить одновременно. Звёзды советуют вам в этот день быть последовательным. ТЕЛЬЦЫ Если вы в настоящий момент одиноки, то эту субботу посвятите себе любимому. Звёзды рекомендуют не тратить энергию на чужаков в этот день. БЛИЗНЕЦЫ Держите любимого человека в курсе своих дел, особенно если они будут меняться. Звёзды предупреждают: неведение в этот день может быть воспринято им как оскорбление. РАКИ Если вы находитесь в поисках пары, в эту субботу должны действовать нетривиально. 29 апреля вы способны будете покорить кого угодно, говорят звёзды. ЛЬВЫ Если вторая половинка будет настроена критично, внимательно прислушайтесь к ее словам. Звёзды говорят, в этот день вам пригодится взгляд со стороны. ДЕВЫ Отнеситесь серьезно к просьбам партнера, даже если они покажутся вам пустяковыми. В мелочах будет крыться успех ваших гармоничных отношений, говорят звёзды. ВЕСЫ Вы можете повздорить с избранником, причём довольно сильно. Звёзды призывают вас не ждать, пока догорит последняя деревяшка от мостика, что вас соединяет. Попросите прощения сразу. СКОРПИОНЫ Если вы с самого утра поругаетесь с любимым человеком, на благостный исход этих выходных можете не рассчитывать. Помните об этом, когда решите попилить его за что-то. СТРЕЛЬЦЫ Если в этот день у вас намечается общение с близкими партнера, настройтесь на позитив, не спорьте и не перечьте. Тогда удастся вынести много полезного из этой встречи. КОЗЕРОГИ Если вторая половинка будет не на вашей волне в эту субботу, постарайтесь провести день порознь. Иначе неминуем скандал, предупреждают звёзды. ВОДОЛЕИ Если вам придётся выбирать между родным человеком и работой, не принимайте поспешных решений. Даже если они кажутся очевидными. Возможно, нужно просто посоветоваться. РЫБЫ Опасайтесь коварных представителей противоположного пола, советуют звёзды. И предупреждают: 29 апреля вы можете случайно открыться им. А делать этого ни в коем случае нельзя. Фото: unsplash.com