СМИ: после остановки сердца у Власовой отказали почки

После остановки сердца у исполнительницы хита «Я у твоих ног» Наталии Власовой отказали почки. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источники.

Самочувствие Власовой стало ухудшаться еще в прошлые выходные, однако она проигнорировала свое состояние и решила выйти на сцену в московском ресторане. Там она потеряла сознание, после чего певицу доставили в больницу.

«Оказывается, у нее давно были проблемы с сердцем, поставили диагноз "ишемия". Близких к ней не пускают», — заявил собеседник издания.

Источник рассказал, что вечером 24 апреля звезду ввели в медикаментозную кому, а уже ночью Власовой провели операцию на сердце. Ей сделали коронарное шунтирование и подключили к аппарату ИВЛ — из-за отека легких она не может дышать сама. Кроме того, во время операции врачи остановили сердце Власовой, что привело к падению давления и отказу почек.