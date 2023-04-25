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Самойлова и Джиган сообщили о воссоединении

Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова сообщили о воссоединении. Соответствующий ролик появился в социальной сети модели.

Самойлова и Джиган сообщили о воссоединении
© globallookpress.com

«Друзья, всем привет. Всем, кто переживал и очень хотел, чтобы мы помирились. Мы помирились! У нас все хорошо. Мы вместе», — сказал Джиган и обнял свою супругу.

Самойлова дополнила слова мужа, отметив, что они «абсолютно неидеальная пара», которая уже дважды чуть не развелась, но все равно «вместе».

«Это жизнь. Просто все невзгоды нам приходится проживать на виду у всех, к сожалению или к счастью», — отметила она.

Также Самойлова пошутила и предупредила своих подписчиков, что им снова придется привыкать к Джигану в ее сторис. В связи с воссоединением пара решила посетить дом, в котором они раньше жили всей семьей.

Напомним, что слухи о разладе Джигана с Самойловой появились, когда рэпер перестал появляться на совместных кадрах в блоге жены. Позже она сама подтвердила, что живет с супругом сейчас в разных домах, но о причинах этого рассказывать не стала.

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