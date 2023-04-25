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Николай Басков рассказал о конфликте с соседями из-за пения

О конфликте с соседями по многоквартирному дому сообщил певец Николай Басков. Подробности ситуации артист рассказал «Пятому каналу».

Николай Басков рассказал о конфликте с соседями из-за пения
© РИА Новости

По словам исполнителя, жильцы дома недовольны тем, что он занимается вокалом в квартире.

«В доме я не могу играть на фортепиано. Соседи иногда мне намекают, что я все-таки громогласно очень оповещаю нижний и верхний этаж своим голосом», — пожаловался он.

Басков добавил, что соседи отводят ему определенное время, в которое он может музицировать у себя дома.

«Это впервые такое в моей жизни», — признался он.

Певец отметил, что планирует переехать в загородный дом, где спокойно сможет петь и играть на музыкальных инструментах. Однако строительство особняка, по его словам, затянулось.

Ранее на конфликты с соседями по дому в центре Москвы пожаловался стилист Сергей Зверев. Шоумен сообщил, что в результате действий коммунальщиков подъезд стал напоминать общежитие.

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