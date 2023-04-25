Рэпер Scally Milano отменил концерт в Москве
Рэп-исполнитель Scally Milano отменил запланированный на 28 апреля концерт в Москве. Об этом он сообщил «Вконтакте».
«Концерта, намеченного на 28 апреля, не произойдет. Информацию о переносе мы сообщим, как только будет какая-либо ясность с событиями, произошедшими за последние три дня», – написал он.
Scally Milano также добавил, что с задержанными на прошлом концерте в Санкт-Петербурге «всё хорошо» и им ничего не угрожает. Исполнитель уточняет их данные, чтобы предоставить задержанным помощь. Кроме того, все купленные билеты остаются действительны, но у посетителей есть возможность оформить возврат.
Ранее силовики сорвали концерт Scally Milano в Санкт-Петербурге. В СМИ также появилась информация, что во время концерта из-за передозировки наркотиками якобы умерла девушка. Эту информацию позже опровергла концертная площадка, на которой проходило мероприятие.