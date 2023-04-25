На кадрах видно, как Басков стоит с микрофоном на вечеринке или другом мероприятии. В определенный момент музыкант прерывается, чтобы поцеловать грудь девушки в вечернем платье, которая стояла неподалеку. Она была удивлена происходящим, однако отстраняться от музыканта не стала.

Ранее Филипп Киркоров схватил за грудь фанатку на концерте в Красноярске. 2 апреля во время концерта во Дворце спорта фанатка в футболке с портретом артиста подарила ему цветы и поцеловала его в щеку. Женщина стала позировать для фото и положила руку Киркорова себе на плечо, а певец переместил ее на грудь женщины. Посетительница, как можно заключить из видео, не протестовала и радостно закричала.