Гвердцители призвали лишить российского гражданства

Активист Андрей Згонников призвал лишить народную артистку России Тамару Гвердцители гражданства страны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что общественная организация «Отцы России», в которую входит Згонников, обратились с соответствующим требованием в СК и Генпрокуратуру. По мнению активистов, певица отменила концертный тур по России после начала СВО, после чего пропала из медийного поля и уехала из страны. Недавно Гвердцители прервала творческую паузу и анонсировала тур по США.
По этим причинам «Отцы России» призывают аннулировать гражданство Гвердцители, которое та получила в 2000 году. Ответ от СК и Генпрокуратуры пока не поступал.
Напомним, что тур по США Гвердцители был анонсирован 24 апреля. Концерты пройдут с 11 по 23 мая в восьми американских городах: Филадельфии, Чикаго, Бруклине, Майами, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сиэтле и Денвере.