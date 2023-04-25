Гвердцители призвали лишить российского гражданства

Отмечается, что общественная организация «Отцы России», в которую входит Згонников, обратились с соответствующим требованием в СК и Генпрокуратуру. По мнению активистов, певица отменила концертный тур по России после начала СВО, после чего пропала из медийного поля и уехала из страны. Недавно Гвердцители прервала творческую паузу и анонсировала тур по США.